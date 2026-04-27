La dieta di Sawe per correre la maratona da record a Londra | ha consumato 115g di carboidrati ogni ora

Sabastian Sawe ha conquistato la vittoria nella maratona di Londra, completando la gara in meno di due ore e stabilendo un nuovo record. Durante l’evento, si è scoperto che l'atleta del Kenya ha seguito un regime alimentare particolare, consumando circa 115 grammi di carboidrati ogni ora. La sua alimentazione si discosta da quella comunemente raccomandata per gli atleti di maratona.

Sabastian Sawe ha vinto la maratona di Londra chiudendola in meno di due ore, record straordinario. L'atleta del Kenya ha poi svelato il suo regime alimentare assai differente rispetto a quello consigliato.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Maratona di Londra, Sawe fa la storia: muro delle 2 ore abbattuto, nuovo record del mondo(Adnkronos) – Alla maratona di Londra 2026 di oggi, domenica 26 aprile, è stata scritta la storia dell'atletica. Maratona Londra 2026, Sabastian Sawe è il primo uomo nella storia a correre sotto le due orePer la prima volta nella storia un atleta riesce nell’impresa di correre una maratona sotto le due ore. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Pane, miele e scienza: cos'ha mangiato Sawe per correre la maratona sotto le due ore; Il primo atleta a correre una maratona ufficiale sotto le due ore; Cibo o integratori: cosa alimenta al meglio la tua corsa?. La dieta di Sawe per correre la maratona da record a Londra: ha consumato 115g di carboidrati ogni oraSabastian Sawe ha vinto la maratona di Londra chiudendola in meno di due ore, record straordinario. L’atleta del Kenya ha poi svelato il suo regime alimentare assai differente rispetto a quello consig ... fanpage.it Il paradosso della #Maratona senza eroi: chi lo conosceva #Sawe Da dove spunta Per L'Equipe c'è anche un problema di credibilità, i 147 atleti keniani sospesi per doping pesano. E la tecnologia toglie romanticismo https://www.ilnapolista.it/2026/04/il-para - facebook.com facebook L’impresa di Sabastian Sawe alla maratona di Londra è qualcosa di pazzesco: correre 42,195 km in meno di due ore vuol dire viaggiare a una media di 21,18 km/h di media, praticamente la velocità di un monopattino #Sawe #Maratona #Record x.com