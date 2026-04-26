Maratona di Londra Sawe fa la storia | muro delle 2 ore abbattuto nuovo record del mondo

Durante la maratona di Londra del 26 aprile 2026, un atleta ha corso la distanza in meno di due ore, stabilendo così un nuovo record mondiale. La gara si è svolta in condizioni meteorologiche favorevoli e ha visto la partecipazione di alcuni dei migliori maratoneti al mondo. La prestazione ha attirato l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori, rappresentando un momento storico per l’atletica leggera.

(Adnkronos) – Alla maratona di Londra 2026 di oggi, domenica 26 aprile, è stata scritta la storia dell'atletica. Per la prima volta un uomo, il keniano Sebastian Sawe, è riuscito ad abbattere il muro delle due ore sui 42, 195 chilometri. Il 31enne africano ha trionfato nella capitale inglese in 1h59’30”. Un tempo storico, che. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate SOTTO LE 2 ORE IN MARATONA! Sfondata una barriera ancestrale: Sabastian Sawe realizza il leggendario record del mondoSiamo di fronte a un trattato di biologia, a un saggio antropologico, a un momento che farà la storia non solo dello sport ma dell’uomo nel suo senso... Clamoroso a Londra! Per la prima volta un uomo sotto le 2 ore nella maratona. L'impresa di Sawe in 1h59'30Crolla un muro: un uomo, per la prima volta nella storia, infrange ufficialmente il muro delle due ore in maratona. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il massacrante ciclo di allenamento di Sebastian Sawe per la Maratona di Londra; London Marathon 2026: attacco al record del mondo maschile e femminile; Maratona Londra 2026 oggi in tv: orari, streaming, chi parteciperà; Sawe e Asefa difendono il titolo alla Maratona di Londra. Maratona di Londra: stratosferico record del mondo di Sawe che vola sotto le 2 oreIl keniano Sebastian Sawe ha realizzato il nuovo record del mondo nella maratona di Londra con il fantascientifico crono di 1h59'30, prima volta nella storia di un atleta sotto la barriera delle due o ... msn.com Maratona di Londra, Sawe trionfa scendendo sotto le due ore: nuovo record del mondoStraordinario alla Maratona di Londra: il keniota Sebastian Sawe ha trionfato con il nuovo record del mondo con il tempo 1h59'30, prima volta nella storia di un atleta sotto la barriera delle due ore ... sport.sky.it Tigst Assefa da brividi! Vince la Maratona di Londra con un funambolico record del mondo - x.com Alla scoperta del montepremi della Maratona di Londra del 26 aprile 2026: la grande differenza la fanno i bonus cronometrici - facebook.com facebook