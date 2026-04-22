Gadget gratis alla Milano Design Week 2026 | cosa scroccare tra tote bag stampe edizione limitata aperitivi

Da fanpage.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Milano Design Week 2026, i visitatori possono trovare numerosi gadget gratuiti distribuiti negli eventi e negli spazi dedicati. Tra le offerte ci sono tote bag, stampe in edizione limitata e aperitivi con degustazioni di caffè. La partecipazione consente di ricevere vari oggetti senza costi, dalla piega gratuita di capelli alle bevande gratuite durante le degustazioni. Queste opportunità sono disponibili in diversi momenti della settimana.

Dalla piega gratuita alle degustazioni di caffè, tutti i gadget gratuiti messi a disposizione dei visitatori della Milano Design Week 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it

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