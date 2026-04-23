Al Fuorisalone 2026 si mescolano esposizioni di design, aperture di edifici storici e momenti di svago come un Negroni Sbagliato alle sei di sera. Tra le attrazioni più attese ci sono le lattine firmate Gucci, le tote bag e vari gadget che attirano l’attenzione dei visitatori. La manifestazione si svolge in diverse location della città, offrendo un mix di eventi, mostre e iniziative di vari brand.

C’è chi va al Fuorisalone per le installazioni, chi per i palazzi storici aperti al pubblico, chi per il Negroni Sbagliato alle sei di sera. E poi c’è chi – e sono tanti, tantissimi – ci va anche per tornare a casa con qualcosa in mano. Una tote bag, un poster, un gadget con il timbro di un brand che normalmente non regala niente a nessuno. La parola d’ordine, non lo diciamo noi, è: scroccare. Quest’anno i brand hanno alzato notevolmente il livello, tra edizioni limitate, esperienze personalizzate e persino colazioni e aperitivi offerti. Ma attenzione: le scorte finiscono in poche ore e le code si formano presto. Ecco la nostra mappa, quartiere per quartiere.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fuorisalone 2026, le lattine di Gucci le tote bag e tutti i gadget da non perdere

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