Corteo 25 aprile Matteo Hallissey aggredito | Spray urticante negli occhi perché avevamo bandiere dell' Ucraina

Durante il corteo del 25 aprile a Roma, il presidente di +Europa e dei Radicali Italiani è stato colpito da uno spray urticante negli occhi. L'aggressione è avvenuta mentre lui e altri partecipanti portavano bandiere dell'Ucraina. Nessuna altra persona coinvolta è stata segnalata e le forze dell'ordine sono intervenute sul posto. La vicenda ha attirato l'attenzione sui rischi legati a manifestazioni pubbliche di questo tipo.

Il presidente di +Europa e dei Radicali Italiani, Matteo Hallissey, è stato aggredito durante il corteo per il 25 aprile a Roma. Lo ha raccontato lo stesso diretto interessato, in un post Instagram pubblicato poco dopo le 11.30 di oggi. Hallissey aggredito al corteo del 25 aprileSecondo quanto.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: "Le bandiere di Israele al corteo sono una bestemmia": la richiesta di Arci per il corteo del 25 Aprile Giovane aggredito con spray urticante e rapinato, quattro arrestiPoco dopo la mezzanotte di venerdì 17 aprile 2026 gli agenti della polizia locale, in servizio in divisa nel centro storico, sono stati avvicinati da... Approfondimenti e contenuti 25 aprile, i cortei in diretta in Italia: Mattarella depone una corona all’Altare della Patria: eventi tra Milano, Roma a NapoliLe ultime notizie in diretta dalle piazze italiane con le manifestazioni del 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione: a Roma l'omaggio alle ... fanpage.it 25 aprile, Mattarella all'Altare della Patria per l'omaggio ai caduti. Cortei in tutta ItaliaIl presidente della Repubblica è arrivato accompagnato dai vertici del governo, tra cui la premier Meloni, il ministro Crosetto e i presidenti di Camera e Senato, Fontana e La Russa ... today.it