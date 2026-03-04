Vlahovic Juve la posizione dell’attaccante è molto chiara Questi due club ci hanno provato con il serbo ma…

Dopo alcuni sondaggi da parte di Milan e Inter, l’attaccante ha ribadito che il suo interesse principale è la Juventus. La società bianconera ha mostrato interesse e ha fatto delle proposte, ma finora il giocatore ha mantenuto una posizione ferma, sottolineando che la priorità resta la maglia juventina. La situazione rimane in attesa di sviluppi, senza ulteriori dettagli ufficiali.

Vlahovic Juve, Milan e Inter hanno sondato il terreno per il serbo. Ma la risposta del giocatore è stata sempre la stessa: prima i bianconeri. Il futuro di Dusan Vlahovic continua a tenere banco nelle cronache sportive, specialmente dopo le recenti rivelazioni del giornalista Gianni Balzarini. Nonostante le voci di mercato che vedevano il serbo nel mirino di diverse big, il binomio Vlahovic Juve sembra destinato a resistere, cementato da una volontà ferrea da parte del calciatore. Nonostante alcuni club rivali, come Inter e Milan, abbiano effettuato dei sondaggi esplorativi, la realtà dei fatti è ben diversa dalle speculazioni estive. Non c'è stata nessuna offerta concreta per Dusan Vlahovic, principalmente a causa dei costi proibitivi legati al suo ingaggio.