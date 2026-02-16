' Madonna della Libera' Ugl Salute denuncia clima di tensione e paura tra i lavoratori | Diritti sindacali a rischio

La Ugl Salute Foggia denuncia una crescente tensione tra i lavoratori della Rsa e del Centro di Riabilitazione ‘Madonna della Libera’ di Rodi Garganico, a causa di pressioni e intimidazioni che minacciano i loro diritti sindacali. I dipendenti segnalano un clima di paura che si è consolidato negli ultimi mesi, alimentato da comportamenti intimidatori da parte di alcuni responsabili della struttura. La situazione si è aggravata dopo alcune contestazioni sindacali riguardanti le condizioni di lavoro e le norme di sicurezza. La preoccupazione tra gli operatori cresce, alimentata anche dai segnali di scarso dialogo tra i rappresentanti sind

Il sindacato segnala un clima interno "inaccettabile": alcuni lavoratori avrebbero rinunciato all'iscrizione sindacale per timore di ripercussioni A seguito delle richieste avanzate dal sindacato e sostenute dai lavoratori sul rispetto di turni, orari e carichi di lavoro, diversi lavoratori hanno riferito ai rappresentanti sindacali di percepire un clima di forte tensione interna. Diversi dipendenti avrebbero inoltre comunicato la revoca dell'iscrizione al sindacato dichiarando di non sentirsi sufficientemente sereni nell'esercizio dei propri diritti. Per la Ugl Salute si tratta di una situazione grave e inaccettabile sotto il profilo delle relazioni sindacali.