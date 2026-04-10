La compagnia di danza più famosa al mondo protagonista per 6 giorni al Teatro Toniolo
La compagnia di danza nota a livello internazionale torna sul palco del Teatro Toniolo di Mestre per sei giorni consecutivi. L’evento, intitolato Botanica - Season 2, vede protagonista il celebre gruppo di danza, noto per le performance innovative e creative. La rappresentazione rappresenta uno dei momenti principali della programmazione teatrale di questa stagione, attirando un vasto pubblico di appassionati.
Il mito dei Momix torna al Teatro Toniolo di Mestre con Botanica - Season 2, uno degli eventi più attesi della stagione. Da martedì 14 a domenica 19 aprile, la compagnia di danza più famosa al mondo presenta l'ultima evoluzione della visione "ecologica" e visionaria del geniale coreografo Moses. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche: Max Gazzè al Teatro Toniolo con una "residenza artistica" di tre giorni
La commedia in lingua vernacolare protagonista al Piccolo, in scena la compagnia Amici del Teatro di CassanigoLa rassegna di teatro in lingua vernacolare del Teatro Piccolo di Forlì, organizzata in collaborazione con Coop.
Temi più discussi: Il mito dei Momix torna al Teatro Toniolo: debutta Botanica - Season 2; Artisti in Transito 2026: laboratorio di teatro danza con Pierandrea Rosato nel carcere di Potenza; Danza, Moses Pendleton: un progetto con Roberto Bolle ispirato a 'Botanica'; Metamorfosi parte seconda: i Momix presentano Botanica Season 2.
Il mito dei Momix torna al Teatro Toniolo: debutta Botanica – Season 2VENEZIA (ITALPRESS) – Il Teatro Toniolo si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi della stagione coreografica: il ritorno dei Momix. Da martedì 14 a domenica 19 aprile, la compagnia di ... italpress.com
Mestre, trittico di danza contemporanea al Teatro TonioloLe creazioni di tre coreografi internazionali, Matteo Levaggi, Salvatore De Simone e Massimo Moricone. Un'accademia accreditata come ente di perfezionamento professionale, con sede a Spinea, nel ... rainews.it
Max Gazzè in concerto al Teatro Toniolo dal 14 al 16 ottobre 2026. Biglietti in vendita oggi Un tour autunnale che ribadisce la sua attitudine a rompere gli schemi: oltre 40 date tra ottobre e dicembre, costruite attorno a un’idea precisa e tutt’altro che conv - facebook.com facebook
Max Gazzè in concerto al Teatro Toniolo dal 14 al 16 ottobre 2026. Biglietti in vendita oggi! Un tour autunnale che ribadisce la sua attitudine a rompere gli schemi: oltre 40 date tra ottobre e dicembre, costruite attorno a un’idea precisa e tutt’altro che conven x.com