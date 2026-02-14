Raffiche di vento e maltempo in due giorni 647 interventi dei vigili del fuoco in Sicilia

Le raffiche di vento e il maltempo hanno provocato 647 interventi dei vigili del fuoco in Sicilia negli ultimi due giorni. La causa è l’ondata di maltempo che ha coinvolto principalmente le province di Palermo, Messina, Catania e Trapani. A Palermo, le forti raffiche hanno abbattuto alcuni alberi e danneggiato le tettoie di alcuni negozi, costringendo le autorità a chiudere le scuole per sicurezza.

Sono Palermo, Messina, Catania e Trapani le province maggiormente colpite dall'ondata di maltempo che nelle ultime ore si è abbattuta anche sulla Sicilia, con raffiche di vento fortissime che, nel capoluogo, hanno portato anche alla chiusura delle scuole per sicurezza.

Le intense precipitazioni e i forti venti che hanno interessato Calabria, Sardegna e Sicilia dal 19 gennaio hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, con circa 1.

Dal 6 gennaio, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha effettuato circa 40 interventi a seguito delle condizioni di maltempo che hanno interessato la provincia.

