Raffiche di vento e maltempo in due giorni 647 interventi dei vigili del fuoco in Sicilia
Le raffiche di vento e il maltempo hanno provocato 647 interventi dei vigili del fuoco in Sicilia negli ultimi due giorni. La causa è l’ondata di maltempo che ha coinvolto principalmente le province di Palermo, Messina, Catania e Trapani. A Palermo, le forti raffiche hanno abbattuto alcuni alberi e danneggiato le tettoie di alcuni negozi, costringendo le autorità a chiudere le scuole per sicurezza.
Continua l'ondata di maltempo che dal 19 gennaio si è abbattuta su Calabria, Sardegna e Sicilia con intense precipitazioni e forte vento: 1.650 gli interventi dei vigili del fuoco in 3 giorni.
Le intense precipitazioni e i forti venti che hanno interessato Calabria, Sardegna e Sicilia dal 19 gennaio hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, con circa 1.
Maltempo ad Avellino: 40 interventi dei Vigili del Fuoco in due giorni
Dal 6 gennaio, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha effettuato circa 40 interventi a seguito delle condizioni di maltempo che hanno interessato la provincia.
