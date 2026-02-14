Calabria | Maltempo interrotta la ferrovia Cosenza-Catanzaro Fiumi esondati e danni ai binari ripristino in corso

Il maltempo ha causato l’interruzione della ferrovia tra Cosenza e Catanzaro, con fiumi esondati che hanno allagato i binari e danneggiato le infrastrutture ferroviarie. La linea è stata sospesa da ieri pomeriggio, e i tecnici delle Ferrovie della Calabria stanno lavorando per riparare i danni e ripristinare il servizio il prima possibile. Nelle zone colpite, molte case sono rimaste isolate e i mezzi di soccorso sono intervenuti per aiutare le persone rimaste bloccate.

Maltempo in Calabria: Interruzione della Ferrovia Cosenza-Catanzaro, Ferrovie della Calabria al Lavoro e Appello alla Collaborazione. La linea ferroviaria che collega Cosenza a Catanzaro è interrotta a causa dell’esondazione del fiume Amato, avvenuta nel pomeriggio del 14 febbraio 2026. Il maltempo ha colpito in particolare la zona di Decollatura, danneggiando i binari e causando disagi per i viaggiatori. Ferrovie della Calabria ha attivato le procedure di emergenza e ha assicurato un impegno per ripristinare la circolazione, sollecitando al contempo una collaborazione sinergica tra istituzioni e comunità locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

In Calabria, il maltempo ha causato l’esondazione dei fiumi Busento e Campagnano a Cosenza, provocando l’interruzione dell’autostrada e onde di mare che hanno invaso le spiagge della zona.

Maltempo a Cosenza, due fiumi, il Busento e il Campagnano, sono esondati nel territorio a causa delle piogge intense degli ultimi giorni, lasciando alcune famiglie isolate nelle zone più colpite.

