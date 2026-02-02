I servizi diventano più vicini L’assistenza domiciliare cambia Ora è alla Casa della Comunità

Da oggi, i servizi di assistenza domiciliare sono più vicini ai cittadini di Budrio. Il servizio si è trasferito al primo piano della Casa della Comunità, nella palazzina rossa che ospita anche medici di Medicina Generale, la Centrale Operativa Territoriale e il Punto Unico di Accesso. Ora i pazienti possono ricevere assistenza più facilmente, senza dover raggiungere strutture lontane. La novità punta a migliorare l’efficienza e la qualità del servizio sanitario locale.

Novità in corso per la salute dei cittadini di Budrio. Il servizio di assistenza domiciliare infatti si è trasferito al primo piano della Casa della Comunità, nella palazzina rossa che attualmente accoglie la Medicina di Gruppo con i medici di Medicina Generale, la Centrale Operativa Territoriale (COT) e il Punto Unico di Accesso (PUA). Insieme al servizio è stato spostato anche il mammografo: due misure che rafforzano l'integrazione dei servizi e migliorano l'accessibilità per i cittadini. Il trasferimento consente infatti una disponibilità diretta al confronto tra infermiere e medico di Medicina Generale, che resta il responsabile del percorso di cura del paziente assistito dall'assistenza domiciliare.

