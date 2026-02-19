Sanità più cure vicino ai cittadini | dall' assistenza domiciliare alla telemedicina la riforma territoriale entra nel vivo
In Emilia Romagna, la riforma territoriale sulla sanità accelera con la firma di un nuovo Accordo regionale. La causa è il bisogno di offrire servizi più accessibili ai cittadini, riducendo le distanze tra ospedali e abitazioni. Questo accordo riguarda specialisti ambulatoriali, veterinari e altre figure sanitarie come biologi, chimici e psicologi. Con questa mossa, si punta a potenziare l’assistenza domiciliare e la telemedicina, facilitando le visite mediche senza spostarsi dalle proprie case. La regione si prepara a implementare queste novità nel prossimo trimestre.
E' stato infatti siglato il nuovo Accordo integrativo regionale per gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie, come biologi, chimici e psicologi Un altro passo avanti nel rafforzamento della sanità di prossimità in Emilia Romagna. E' stato infatti siglato il nuovo Accordo integrativo regionale per gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie, come biologi, chimici e psicologi. "Viene così consolidato il percorso di riorganizzazione dell'assistenza territoriale, mettendo in rete tutte le professioniste e i professionisti coinvolti con l'obiettivo di garantire continuità e presa in carico dei pazienti, in particolare cronici e fragili, rafforzando in modo strutturale il collegamento tra territorio e ospedale - viene rimarcato dall'assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi -.
