Sanità più cure vicino ai cittadini | dall' assistenza domiciliare alla telemedicina la riforma territoriale entra nel vivo

In Emilia Romagna, la riforma territoriale sulla sanità accelera con la firma di un nuovo Accordo regionale. La causa è il bisogno di offrire servizi più accessibili ai cittadini, riducendo le distanze tra ospedali e abitazioni. Questo accordo riguarda specialisti ambulatoriali, veterinari e altre figure sanitarie come biologi, chimici e psicologi. Con questa mossa, si punta a potenziare l’assistenza domiciliare e la telemedicina, facilitando le visite mediche senza spostarsi dalle proprie case. La regione si prepara a implementare queste novità nel prossimo trimestre.

E' stato infatti siglato il nuovo Accordo integrativo regionale per gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie, come biologi, chimici e psicologi Un altro passo avanti nel rafforzamento della sanità di prossimità in Emilia Romagna. E' stato infatti siglato il nuovo Accordo integrativo regionale per gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie, come biologi, chimici e psicologi. “Viene così consolidato il percorso di riorganizzazione dell’assistenza territoriale, mettendo in rete tutte le professioniste e i professionisti coinvolti con l’obiettivo di garantire continuità e presa in carico dei pazienti, in particolare cronici e fragili, rafforzando in modo strutturale il collegamento tra territorio e ospedale - viene rimarcato dall’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi -.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Sanità territoriale: in Piemonte più risorse per l'assistenza domiciliare agli over 65La Regione Piemonte ha destinato 5,6 milioni di euro in più alle Aziende sanitarie per potenziare l'assistenza domiciliare integrata, con un focus speciale sugli over 65.

Sanità nel Cilento: la solita riforma calata dall’alto che allontana i cittadini dalle cureLa sanità nel Cilento attraversa periodi di cambiamenti che spesso sembrano imposti dall’alto, creando distanze tra cittadini e servizi sanitari.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.