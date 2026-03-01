Castelvenere inaugura la Panchina della Cultura 2026

Il comune di Castelvenere ha inaugurato la “Panchina della Cultura 2026”, un progetto che trasforma l’arredo urbano in un portale multimediale. La cerimonia si è svolta il 28 febbraio e ha visto presenti cittadini e turisti. La panchina mira a valorizzare l’identità culturale e territoriale del luogo attraverso un’iniziativa che combina tecnologia e tradizione. La giornata è stata dedicata alla promozione culturale del territorio.

Una giornata all'insegna della cultura, della tecnologia e dell'identità territoriale quella vissuta ieri, 28 febbraio, a Castelvenere. Presso lo spazio adiacente l'Anfiteatro comunale, è stata ufficialmente inaugurata la "Panchina della Cultura 2026", un progetto che trasforma un elemento d'arredo urbano in un vero e proprio portale multimediale alla scoperta del borgo. La grande novità presentata durante l'evento riguarda l'interattività della struttura. Sulla panchina verranno infatti apposti due QR Code che permetteranno a cittadini e turisti di approfondire il legame con il territorio attraverso i propri dispositivi mobili: il primo...