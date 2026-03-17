La Cina ha annunciato che il panda gigante non è più classificato come specie a rischio di estinzione. Grazie a interventi di conservazione e protezione, il numero di esemplari è aumentato e la popolazione si è stabilizzata. L’annuncio segna un risultato importante per gli sforzi di tutela di questa specie, che in passato ha affrontato minacce legate alla perdita di habitat e al bracconaggio.

Una notizia che rappresenta una vittoria straordinaria per la conservazione della natura: il panda gigante non è più considerato una specie a rischio di estinzione. A settembre 2025, l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura ha ufficialmente spostato questi iconici orsi asiatici dalla categoria “In pericolo” a quella di specie “Vulnerabile” nella sua Lista Rossa delle Specie Minacciate. Questo risultato arriva dopo decenni di campagne di sensibilizzazione e interventi mirati che hanno portato la difficile situazione dei panda all’attenzione globale. Non a caso, il panda gigante è diventato il simbolo stesso di alcuni dei più importanti gruppi di conservazione mondiale, testimoniando quanto sia stato lungo e impegnativo il percorso per arrivare a questo traguardo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - I panda giganti non sono più a rischio: ecco come la Cina li ha salvati dall’estinzione (e quanto altro c’è da fare)

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