Bper registra utile netto di 2,1 miliardi al chiuse il 2025 in crescita rispetto all’anno precedente

Bper ha chiuso il 2025 con un utile netto di 2,1 miliardi di euro, superando di molto i risultati dell’anno precedente. La banca ha mostrato segnali di forte ripresa, con numeri che sorprendono gli analisti. Rispetto all’anno passato, l’utile è cresciuto, confermando una gestione solida e una domanda di credito in aumento. La crescita si riflette anche in altre aree, mentre gli investitori guardano con interesse ai prossimi mesi.

