Bper registra utile netto di 2,1 miliardi al chiuse il 2025 in crescita rispetto all’anno precedente
Bper ha chiuso il 2025 con un utile netto di 2,1 miliardi di euro, superando di molto i risultati dell’anno precedente. La banca ha mostrato segnali di forte ripresa, con numeri che sorprendono gli analisti. Rispetto all’anno passato, l’utile è cresciuto, confermando una gestione solida e una domanda di credito in aumento. La crescita si riflette anche in altre aree, mentre gli investitori guardano con interesse ai prossimi mesi.
**Bper chiude il 2025 con un utile netto record di 2,1 miliardi, in crescita rispetto all’anno precedente. Il cda ha proposto un dividendo complessivo di 1,368 miliardi, un aumento del 60% rispetto al 2024. Le operazioni interne e l’andamento del credito mostrano un andamento positivo, con un margine di interesse che contribuisce per oltre tre miliardi ai ricavi core. La banca presenta un’elevata qualità creditizia, con un NPE ratio lordo all’1,1% e un livello di copertura dei crediti deteriorati del 52,8%, tra i più alti in Italia. Il CET1 ratio è invece al 14,8%, ben sopra il minimo richiesto da Basilea III.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Bper 2025
Ultime notizie su Bper 2025
Argomenti discussi: Bibanca (gruppo Bper), utile in corsa del 36,2% di nel 2025; Bper Banca, forte aumento dell’utile nel 2025 e dividendo raddoppiato; Pop Sondrio, utile netto 2025 +12,7%, il 12/3 assemblea per fusione con Bper; BPER Banca: approvati i risultati 2025. Utile netto a 2,1 miliardi e dividendi per 1,37 miliardi.
BPER, utile record a 2,1 miliardi: nel 2025 cedole per gli azionisti su del 60%Risultati solidi per l'istituto con ricavi core a 6,2 miliardi e dividendi complessivi per 1,3 miliardi di euro. L'AD Papa: Numeri che confermano la validità del nostro piano industriale ... lavocedigenova.it
Bper: con Pop Sondrio utile 2025 record a 2,1 mld, sopra attese (RCO)(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 feb - Via libera del cda di Bper ai conti consolidati del 2025, chiusi con un utile netto record a 2,1 ... ilsole24ore.com
