Vladimir Putin conferma che nel 2025 la Russia ha venduto armamenti per oltre 15 miliardi di dollari. Durante una riunione a Mosca, il presidente ha detto che le vendite sono tornate a crescere e che i prodotti militari russi sono stati consegnati a più di 30 paesi nel mondo. I ricavi in valuta estera sono così tornati sopra i 15 miliardi di dollari, segnando un aumento rispetto agli anni precedenti.

Nel 2025 hanno ripreso quota le vendite degli armamenti prodotti in Russia. Lo ha detto Vladimir Putin il 30 gennaio alla riunione della Commissione per la cooperazione tecnico-militare a Mosca: “Lo scorso anno, i prodotti militari russi sono stati forniti a oltre 30 paesi, mentre i ricavi in??valuta estera hanno superato i 15 miliardi di dollari “, ha detto il presidente della Federazione russa. Un risultato raggiunto “in condizioni difficili. La pressione dei paesi occidentali sui nostri partner, volta a ostacolare e bloccare i loro rapporti commerciali con la Russia, non solo è continuata, ma si è intensificata”, ha proseguito il capo del Cremlino riferendosi alle sanzioni imposte a Mosca dai paesi dell’Occidente per via della guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Putin: “Nel 2025 la Russia ha esportato armamenti per 15 miliardi di dollari”

Approfondimenti su Putin Russia

In Italia, 79 persone detengono un patrimonio di 54,6 miliardi di euro, mentre oltre 11 milioni di cittadini, incluso il 15% di occupati, sono a rischio povertà.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Putin Reveals $15B Weapons Boom Under Western Sanctions

Ultime notizie su Putin Russia

Argomenti discussi: Il ruolo della Turchia nella guerra in Ucraina nel 2025: una mediatrice efficace?; Vladimir Putin e la crisi del petrolio: il futuro dell'economia russa sempre più in bilico; PUTIN APRE A ZELENSKY: NON RIFIUTA UN INCONTRO; La delegazione ucraina partita per Abu Dhabi, il 4 e 5 le consultazioni con Usa e poi Russia. - Ucraina, Trump: Stiamo facendo progressi, forse presto buone notizie.

Gas e petrolio, Putin ha un problema: le entrate di Mosca sono scese del 24% nel 2025Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Gas e petrolio, Putin ha un problema: le entrate di Mosca sono scese del 24% nel 2025 pubblicato il 2 Febbraio 2026 a firma di Marco Palombi ... ilfattoquotidiano.it

Perché la Russia di Putin è una potenza in declino. Lo studio del CsisSecondo il Center for Strategic and International Studies, Mosca sta pagando un prezzo straordinario per la sua guerra in Ucraina, ha subìto quasi 1,2 milioni di perdite, in tutte le sue offensive l ... ilfoglio.it

Zelensky: 'La Russia ha interrotto lo scambio di prigionieri. Non incontrerò Putin a Mosca, venga a Kiev se ha coraggio' #ANSA x.com