San Pier Niceto e Patti piangono i cacciatori uccisi a Montagnareale due comunità unite nel dolore

San Pier Niceto e Patti si sono fermate per piangere questa mattina. Le due comunità si sono riunite ai funerali dei fratelli Devis e Giuseppe Pino, e dell’82enne Antonio Gatani, uccisi due settimane fa a Montagnareale con colpi di arma da fuoco. In chiesa, le persone hanno stretto forte i loro cari, mentre le strade sono state percorse da un silenzio pesante. La notizia della loro morte ha sconvolto l’intera zona, portando alla luce il dolore di due paesi uniti in un momento difficile.

I funerali hanno visto una folla composta nelle due cittadine pregare per le vittime del triplice omicidio. il rito dei testimoni di Geova per i fratelli Pino Non è stato un venerdì come gli altri a San Pier Niceto e Patti. Due cittadine unite nel dolore ai funerali oggi pomeriggio dei fratelli Devis e Giuseppe Pino e dell'82enne Antonio Gatani uccisi due settimane fa a Montagnareale con colpi di arma da fuoco. I cittadini del Pattese e del Milazzese sono stati accanto alle famiglie delle tre vittime. Gremita piazza Roma, a San Pier Niceto, dove è stato dato l'ultimo saluto ai fratelli Pino con il rito dei Testimoni di Geova, la confessione seguita dai due fratelli.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Montagnareale Cacciatori uccisi a Montagnareale, sgomento a San Pier Niceto per la morte dei fratelli Pino. Il cordoglio del sindaco Questa mattina due cacciatori sono stati uccisi a Montagnareale, mentre a San Pier Niceto il dolore è grande per la morte dei fratelli Pino. Cacciatori trovati morti nel bosco di Montagnareale a Messina, in tre uccisi a colpi di pistola Tre cacciatori sono stati trovati morti nel bosco di Montagnareale, a Messina. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Montagnareale Argomenti discussi: Comunicazione Italiana; I cacciatori uccisi nel bosco, funerali in piazza per i fratelli Pino e nuovi accertamenti all’indagato del triplice omicidio; Messina, cosa sappiamo sulla vicenda dei tre cacciatori morti sui monti Nebrodi; Cacciatori uccisi nel bosco, cosa sappiamo del giallo di Montagnareale. San Pier Niceto, lutto cittadino per l’addio a Davis e Giuseppe PinoSi terranno domani 6 febbraio, alle ore 15 in piazza Roma a San Pier Niceto, i funerali dei fratelli Davis e Giuseppe Pino, i due cacciatori trovati morti a Montagnareale... Vai all'articolo ... 24live.it Venerdì a San Pier Niceto i funerali di Devis e Giuseppe. Funerali in piazza, sarà lutto cittadinoLe indagini sulla tragedia avvenuta nelle campagne di Montagnareale entrano in una fase cruciale, mentre San Pier Niceto si prepara ... 98zero.com San Pier Niceto si stringe attorno ai familiari dei due fratelli, una folla composta in piazza segue il rito dei Testimoni di Geova, di cui facevano parte i due cacciatori uccisi sui Nebrodi facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.