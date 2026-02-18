Europa vs Cina | auto elettriche incentivi legati alla filiera UE e rischio ritorsioni commerciali

L’Europa ha deciso di rafforzare le regole sugli incentivi per le auto elettriche, perché teme che la Cina possa dominare il mercato con sussidi pubblici. Bruxelles richiede ora che almeno il 70% delle componenti delle auto elettriche provenga dall’Europa per poter ottenere gli aiuti statali. Questa scelta mira a proteggere le aziende europee, ma potrebbe portare a tensioni con la Cina, che continua a esportare grandi quantità di veicoli elettrici a prezzi competitivi.

Auto Elettriche: L’Europa alza lo scudo contro la Cina, ma rischia tensioni commerciali. Bruxelles punta a rivoluzionare il mercato delle auto elettriche, subordinando l’accesso agli incentivi statali a una filiera produttiva europea di almeno il 70%. La decisione, prevista per il 25 febbraio nell’ambito dell’Industrial Accelerator Act, mira a proteggere l’industria automobilistica continentale dalla crescente concorrenza cinese, ma solleva dubbi sulle capacità europee di garantire l’autonomia nella produzione di batterie e sul rischio di ritorsioni commerciali da Pechino. La svolta protezionista e il nodo delle batterie.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Commissione Europea ha deciso di modificare le regole sugli incentivi per le auto elettriche, perché vuole proteggere le aziende europee dalla concorrenza cinese.

