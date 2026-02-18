Europa vs Cina | auto elettriche incentivi legati alla filiera UE e rischio ritorsioni commerciali
L’Europa ha deciso di rafforzare le regole sugli incentivi per le auto elettriche, perché teme che la Cina possa dominare il mercato con sussidi pubblici. Bruxelles richiede ora che almeno il 70% delle componenti delle auto elettriche provenga dall’Europa per poter ottenere gli aiuti statali. Questa scelta mira a proteggere le aziende europee, ma potrebbe portare a tensioni con la Cina, che continua a esportare grandi quantità di veicoli elettrici a prezzi competitivi.
Auto Elettriche: L’Europa alza lo scudo contro la Cina, ma rischia tensioni commerciali. Bruxelles punta a rivoluzionare il mercato delle auto elettriche, subordinando l’accesso agli incentivi statali a una filiera produttiva europea di almeno il 70%. La decisione, prevista per il 25 febbraio nell’ambito dell’Industrial Accelerator Act, mira a proteggere l’industria automobilistica continentale dalla crescente concorrenza cinese, ma solleva dubbi sulle capacità europee di garantire l’autonomia nella produzione di batterie e sul rischio di ritorsioni commerciali da Pechino. La svolta protezionista e il nodo delle batterie.🔗 Leggi su Ameve.eu
UE contro Cina: incentivi auto elettriche legati alla produzione europea e ai componenti.La Commissione Europea ha deciso di modificare le regole sugli incentivi per le auto elettriche, perché vuole proteggere le aziende europee dalla concorrenza cinese.
Leggi anche: Boom delle auto elettriche con gli incentivi legati all'Isee: +130,7%Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dazi UE, la Cina apre alle trattative individuali per i produttori di auto elettriche; I comandi touch in auto non piacciono ad Europa e Cina; Rallentano le vendite di auto elettriche nel mondo; Relazioni Italia-Cina: dalla normalizzazione alla cooperazione consapevole - ISPI.
BYD svela i piani per l'Europa: Trionfare qui significa trionfare ovunqueLa vicepresidente di BYD ha detto la sua in merito all'Europa, che sarà un campo di prova definitivo per il successo del marchio. auto.everyeye.it
Incentivi auto, possibile svolta decisiva in Europa: l’Europa alza il muro contro la CinaCon l’Industrial Accelerator Act gli incentivi auto premieranno i modelli prodotti in Europa: la svolta protezionista penalizza le vetture asiatiche ... virgilio.it
La Cina rende obbligatori i tasti fisici nelle auto per le funzioni chiave, poiché schermi e controlli touch diminuiscono la sicurezza. https://auto.everyeye.it/notizie/tasti-fisici-auto-diventano-obbligatori-cina-succedera-europa-860101.htmlutm_medium=Social facebook
L’Europa potenza leggera Mentre Stati Uniti e Cina, con la Russia, provano a imporre una spartizione del mondo in base a logiche di potenza, l’UE può attrarre chi cerca alternative x.com