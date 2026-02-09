L’automotive green e digitale è made in Cina Ecco perché l’Europa fa fatica

L’industria dell’auto sta cambiando rapidamente. A Shanghai si sono appena conclusi i saloni dell’auto, e i segnali sono chiari: la Cina sta prendendo il comando del settore. Le case automobilistiche cinesi spingono forte sull’elettrico e sulla tecnologia digitale, e l’Europa fatica a tenere il passo. La conferma arriva dai numeri e dagli annunci fatti in occasione di Auto Shanghai 2025, dove si è visto che il centro nevralgico dell’auto mondiale si è spostato verso Oriente.

AUTO Shanghai 2025 ha confermato che il baricentro dell’ industria automobilistica mondiale è ormai stabilmente in Cina. La fiera ha messo in mostra il futuro dominio dei veicoli elettrici e la ridefinizione stessa del concetto di automobile. Secondo le previsioni, entro il 2030 oltre il 70% delle vendite nel Paese sarà costituito da modelli elettrici a batteria e ibridi plug-in, un traguardo che segna un cambio di paradigma definitivo. La Cina non è soltanto il più grande mercato automobilistico al mondo, ma il laboratorio in cui oggi si sperimentano le tendenze che domani diventeranno globali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

