La Cia sull' ortofrutta | Mercati in calo ma il pomodoro resta il prodotto più esposto alla volatilità dei prezzi

Negli ultimi giorni, i mercati ortofrutticoli hanno registrato un calo generale dei prezzi, con il pomodoro che si conferma il prodotto più soggetto a variazioni di prezzo. In Abruzzo, la stagione primaverile sta entrando nel vivo, con un incremento progressivo delle produzioni ortofrutticole. Questo aumento è stato possibile grazie alle condizioni climatiche che sono migliorate rispetto alle criticità causate dal maltempo all'inizio del mese.

In Abruzzo la stagione primaverile entra nel vivo con un progressivo aumento delle produzioni ortofrutticole, favorito dal miglioramento delle condizioni climatiche dopo le criticità legate al maltempo di inizio mese. Come fanno sapere dalla Cia Pescara-Chieti, l’incremento dei quantitativi.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Notizie correlate

Cresce l'offerta di frutta e ortaggi in Abruzzo, ma è forte la pressione sui prezzi: il pomodoro è il prodotto più espostoIn Abruzzo la stagione primaverile entra nel vivo con un progressivo aumento delle produzioni ortofrutticole, favorito dal miglioramento delle...

Carburanti in calo lento alla pompa: prezzi giù, ma il rientro resta fragile. Timori per il dopo acciseIl prezzo di benzina e gasolio continua a scendere, ma con una dinamica molto più lenta rispetto alle attese del governo e degli automobilisti.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: RAINEWS 24 - Parte Macfrut. In diretta il presidente di Cia, Fini, su rischi e sfide per l'ortofrutta - CIA; Appuntamento con Cia a Macfrut 2026. A Rimini dal 21 al 23 aprile; Cia a Macfrut: tre giorni di eventi sul futuro dell’ortofrutta - Radio Studio90 Italia; Ortofrutta, settore made in Italy strategico (13 miliardi di euro di export), tra primati e sfide.

Ortofrutta italiana da record nell’export, ma il settore è sotto pressione: allarme Cia per la mancanza di manodoperaL’ortofrutta italiana continua a correre sui mercati internazionali, raggiungendo risultati mai registrati prima. Nell’ultima annata, infatti, l’export ha segnato una crescita dell’11% in valore e del ... lasiritide.it

Cia a Macfrut: tre giorni di eventi sul futuro dell’ortofruttaRoma, 20 apr. (askanews) – Macfrut 2026 apre le porte al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile e anche quest’anno Cia-Agricoltori Italiani sarà protagonista, accogliendo buyer e operatori nello spazi ... askanews.it

Crisi in Medio Oriente e impatto sull’agricoltura: le proposte Cia nazionale alla politica - https://www.ciaal-at.it/2026/04/24/crisi-in-medio-oriente-e-impatto-sullagricoltura-le-proposte-cia-nazionale-alla-politica/ - facebook.com facebook

Se fosse vero ciò che ha dichiarato Larry Johnson, un ex analista della CIA, nel programma Judging Freedom in onda su un canale YouTube, il militare nella foto, il Generale Dan Caine, Capo dello Stato Maggiore congiunto, avrebbe risparmiato al mondo un' x.com