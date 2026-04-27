Cresce l' offerta di frutta e ortaggi in Abruzzo ma è forte la pressione sui prezzi | il pomodoro è il prodotto più esposto

In Abruzzo, con l’arrivo della primavera, si registra un aumento della produzione di frutta e ortaggi grazie alle condizioni climatiche più favorevoli dopo le recenti criticità legate al maltempo. Tuttavia, i prezzi sono sotto pressione, specialmente per il pomodoro, che risulta essere il prodotto più esposto alle variazioni di mercato. La situazione riguarda sia i produttori che i distributori, con una crescente disponibilità di prodotti locali.

In Abruzzo la stagione primaverile entra nel vivo con un progressivo aumento delle produzioni ortofrutticole, favorito dal miglioramento delle condizioni climatiche dopo le criticità legate al maltempo di inizio mese. L’incremento dei quantitativi raccolti sta determinando una generale pressione.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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