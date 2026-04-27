La Centese ci prova ma non sfonda | è pareggio

Nel match tra Dozzese e Centese, nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il gol, portando a un pareggio senza reti. La formazione di casa ha schierato tra gli altri Pandolfi, Rocchi e Borsetti, mentre la squadra ospite ha affidato le proprie speranze a giocatori come Dal Monte e Berardicurti. La partita si è conclusa con il punteggio di 0-0, senza ulteriori segnature durante i novanta minuti.

Dozzese 0 Centese 0 DOZZESE: Pandolfi, Rocchi, Borsetti, Dall’Olio, Orazietti, Donattini, Carbone (32’ st Penda), Martelli (1’ st Volta), Parigi (28’ st Selami, 46’ st Poggi), Dal Monte, Berardicurti. All.: Pari. CENTESE: Tartaruga, Garetto, Nannini (1’ st Rimondi), Kourouma, Barbieri, Pellielo, Grimandi (15’ st Baravelli), Marchesini (21’ st Grygiel), Toffano (36’ st Belicchi), Bonvicini, Bonacorsi. All.: Di Ruocco. Arbitro: Bonazzi di Reggio Emilia. Note: ammoniti: Rocchi (D), Barbieri (C), Grimandi (C), Rimondi (C). Termina con un pareggio a reti bianche il match tra Dozzese e Centese, valida per la penultima giornata di Promozione. Nel primo tempo la Centese riesce ad imporre il proprio gioco su una Dozzese difensiva, che si chiude nelle retrovie a contenere le manovre avversarie e a gestire il risultato, risparmiando le forze.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Centese ci prova ma non sfonda: è pareggio Notizie correlate La Pianese ci prova ma non sfonda, con la Juve Next Gen finisce a reti bianchePiancastagnaio (Siena), 18 aprile 2026 – Pianese e Juventus Next Gen, come già successo all’andata, non si fanno male e pur provandoci fino alla fine... Il Catania non sfonda, soltanto un pareggio a Siracusa: 1-1 al De SimoneUn punto a testa, ma sensazioni diverse: il Siracusa difende il fortino e protesta nel finale, i rossazzurri tornano a casa con l’amaro in bocca Al...