La Pianese ci prova ma non sfonda con la Juve Next Gen finisce a reti bianche

Nel match tra Pianese e Juventus Next Gen, giocato a Piancastagnaio, nessuna delle due squadre riesce a segnare. Nonostante diversi tentativi, il punteggio rimane a reti inviolate e il risultato finale è uno zero a zero. La partita si conclude senza reti, confermando il pareggio già registrato all’andata tra le due formazioni.

Piancastagnaio (Siena), 18 aprile 2026 – Pianese e Juventus Next Gen, come già successo all’andata, non si fanno male e pur provandoci fino alla fine impattano 0-0. Con questo punto i bianconeri di Birindelli scendono all’ottavo posto, superati dalla Ternana (vincente contro il Bra nel recupero) ma con la possibilità, vincendo all’ultimo turno, domenica prossima, proprio contro le Fere di tornare settimi. Al Comunale Simeoni e compagni hanno giocato una buona gara, creando diversi presupposti per segnare ma mancando della stoccata vincente contro i giovani di Brambilla che mantengono un ottimo quinto posto in chiave playoff. Dopo i primi minuti di studio, il primo pericolo al 12’: Fabrizi viene impegna Mangiapoco che gli sbarra la strada con un’uscita decisiva.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Pianese ci prova ma non sfonda, con la Juve Next Gen finisce a reti bianche Notizie correlate La Pianese attacca ma non sfonda: col Guidonia finisce 0-0Piancastagnaio (Siena), 20 febbraio 2026 – La Pianese meno incisiva di altre occasioni pareggia in casa a reti bianche con il Guidonia Montecelio... La Pianese alza l’asticella: con la Juve Next Gen per assicurarsi la sfida playoff in casaPIANCASTAGNAIO – Domani (18 aprile) alle 20,30, la Pianese è attesa da un’importante sfida in chiave playoff. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Pianese-Juventus Next Gen; Juve Next Gen, Guerra decisivo dopo Puczka e Aramu: Ternana ko e bianconeri al sesto posto; Piancastagnaio: calcio; la Pianese conquista un ottimo punto in Umbria: col Gubbio termina 1-1; Pianese, Birindelli: Ora vogliamo chiudere al meglio. La Pianese ci prova ma non sfonda, con la Juve Next Gen finisce a reti biancheBuona gara della squadra di Birindelli che però non riesce a segnare e in classifica perde una posizione in vista dei playoff ... lanazione.it La Pianese ci prova ma non sfonda, contro la Juventus Next Gen finisce 0-0PIANCASTAGNAIO. La Pianese esce tra gli applausi dal proprio stadio dopo il pareggio contro la Juventus Next Gen che lascia sensazioni decisamente Grande prova di squadra dei ragazzi bianconeri, a cui ... ilcittadinoonline.it Pagelle #Pianese #Juventus #NextGen I voti ai protagonisti del match x.com Pianese Juventus Next Gen LIVE Segui qui il match - facebook.com facebook