Il Catania non sfonda soltanto un pareggio a Siracusa | 1-1 al De Simone

Il Catania ha ottenuto un pareggio contro il Siracusa, un risultato che lascia delusione tra i tifosi etnei. La partita si è giocata al Nicola De Simone, dove i padroni di casa sono passati in vantaggio con Michele D’Ausilio, ma sono stati raggiunti da Di Paolo all’inizio della ripresa. La squadra catanese ha tentato di trovare il gol della vittoria, creando diverse occasioni, ma senza riuscirci. Nel finale, le proteste per un rigore non concesso hanno acceso ulteriormente gli animi.

Un punto a testa, ma sensazioni diverse: il Siracusa difende il fortino e protesta nel finale, i rossazzurri tornano a casa con l’amaro in bocca Al Nicola De Simone finisce 1-1 un derby che lascia scorie e rimpianti. Il Catania passa nel primo tempo con Michele D’Ausilio, viene ripreso a inizio ripresa dal guizzo di Di Paolo e poi si arena tra occasioni mancate, richieste di rigore respinte dal FVS e un finale incandescente che costa l’espulsione a Turati. Un punto a testa, ma sensazioni diverse: il Siracusa difende il fortino e protesta nel finale, i rossazzurri tornano a casa con l’amaro in bocca.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Il Catania non sfonda, pareggio con il Picerno: i rossazzurri continuano la marcia e mantengono l'imbattibilità Il Catania ha pareggiato contro il Picerno al Massimino, causando un risultato che mantiene l’imbattibilità della squadra. Siracusa-Salernitana, designato l’arbitro della sfida del “De Simone” L'incontro tra Siracusa e Salernitana, in programma domenica 4 gennaio alle ore 14:30 allo stadio Nicola De Simone, sarà arbitrato da Mattia Ubaldi di Roma 1. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Catania, la ripartenza è un mezzo passo falso: col Cerignola finisce 0-0 tra rimpianti e nervosismo; Il Catania non sfonda, l’Audace Cerignola porta a casa lo 0-0. Il Catania non sfonda, l’Audace Cerignola porta a casa lo 0-0CATANIA – Sogni di gloria nel cassetto! Il Catania stecca anche al Massimino al termine di una brutta gara contro l’Audace Cerignola per porta via un punto senza strafare. Addirittura sono stati gli ... livesicilia.it Toscano non perde le speranze «Il Catania può ancora recuperare»CATANIA – Così no. Il Catania non va oltre lo 0-0 contro il Cerignola e il primo posto adesso si allontana. Dopo lo scivolone con il Sorrento, al Massimino serviva una risposta piena. È arrivata solo ... goalsicilia.it Le immagini di una telecamera di sorveglianza hanno registrato il momento in cui la mareggiata ha invaso la sala di un ristorante sul mare a Catania. Nel filmato, le onde si abbattono sugli scogli e sfondano le vetrate, allagando il locale a San Giovanni li Cuti, facebook