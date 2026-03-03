Marzo di fuoco per UnaHotels Reggio Emilia | sei partite in 21 giorni si parte con Trieste

Marzo sarà un mese intenso per unaHotels Reggio Emilia, che in 21 giorni affronterà sei partite. La prima sfida si svolge contro Trieste, aprendo un ciclo di incontri che richiederanno attenzione e organizzazione. La squadra si prepara ad affrontare un calendario fitto di impegni, con ogni partita che rappresenta un momento chiave nel programma mensile.

Umana Reyer Venezia supera UNAHOTELS Reggio Emilia nella NextGen Cup 2025/26Una serata di sport che mette in luce carattere, fiuto tattico e dinamismo dei giovani talenti vede l’umana reyer venezia avanzare in semifinale ibsa...

Montesport, il 2026 parte male. Reggio Emilia si prende i puntiREGGIO EMILIA 3 MONTESPORT 0 "FOS" CENTRO VOLLEY REGGIO EMILIA: Migliore 4, Spagnuolo 6, Moiran 6, Balconati 3, Maggiali 11, Brunfranco 13, Benedetti...

