La Casolese pareggia a Pianella e si conferma la ’regina’ Badesse vince sul Torrenieri e punta alla finale playoff

Nella penultima giornata del Girone E, la Casolese ha pareggiato in trasferta contro la Pianellese, mantenendo il ruolo di leader della classifica. La Badesse ha ottenuto una vittoria sul Torrenieri e si prepara per la semifinale dei playoff. Le squadre senesi hanno registrato risultati negativi: il Torrita ha perso 3-1 in casa contro il Tegoleto, mettendo in discussione la posizione in classifica, mentre la Chiantigiana ha perso 1-0 contro il Capolona Quarrata e dovrà affrontare l’ultima giornata con la possibilità di retrocedere.

Penultima giornata tutt’altro che positiva, per le senesi del Girone E: il Torrita cade pesantemente in casa del Tegoleto, con un 3-1 che mette a rischio anche il quinto posto, mentre la Chiantigiana cede 1-0 al Capolona Quarrata e dovrà giocarsi la salvezza diretta all’ultima giornata. Non può rilassarsi neanche il Bettolle, che non va oltre lo 0-0 contro il Bibbiena ed è costretto a non perdere negli ultimi 90 minuti della stagione regolare per non rischiare la retrocessione diretta. Pareggio a reti bianche, infine, per la già spacciata Poliziana contro il Chianti Nord. Nel Girone F spicca nettamente il successo del Campiglia, che...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Casolese pareggia a Pianella e si conferma la ’regina’. Badesse vince sul Torrenieri e punta alla finale playoff Notizie correlate Prima categoria. La Casolese in corsa. Badesse insegueRitrova la vittoria dopo tre partite la Chiantigiana, che supera 2-0 il Lucignano grazie alle reti dell’intramontabile Manuel Mugnai e di Milanesi e... Bettolle: vittoria sofferta. Esulta anche la Chiantigiana. Casolese ancora sconfitta, ma il Badesse non approfittaVittoria sofferta del Bettolle, che nel Girone E supera 3-2 in trasferta una combattiva Unione Poliziana e si arrampica fuori dalla zona play out. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Altra giornata all'insegna dei titolo: tantissime possono festeggiare oggi in Toscana!; La Casolese pareggia a Pianella e si conferma la ’regina’. Badesse vince sul Torrenieri e punta alla finale playoff; Eccellenza A, i risultati della 34° e ultima giornata: la vittoria dello Sporting Cecina e il pareggio del Viareggio fanno tramontare i sogni playoff del Belvedere. La Casolese pareggia a Pianella e si conferma la ’regina’. Badesse vince sul Torrenieri e punta alla finale playoffPenultima giornata tutt’altro che positiva, per le senesi del Girone E: il Torrita cade pesantemente in casa del Tegoleto, ... sport.quotidiano.net Casolese draws at Pianella and confirms its dominance. Badesse beats Torrenieri and aims for the playoff final.Penultima giornata tutt’altro che positiva, per le senesi del Girone E: il Torrita cade pesantemente in casa del Tegoleto, con un 3-1 che mette a rischio anche il quinto posto, mentre la Chiantigiana ... sport.quotidiano.net : ` ! Con una giornata di anticipo, la Casolese di mister Molfese conquista matematicamente il primo posto nel Girone F di Prima Categoria e ottiene il meritato avanzamento in Promozio - facebook.com facebook