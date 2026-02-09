Prima categoria La Casolese in corsa Badesse insegue

La Chiantigiana torna a sorridere dopo tre partite e conquista una vittoria importante in trasferta. La squadra di mister Palazzini batte 2-0 il Lucignano, con le reti di Mugnai e Milanesi, e si allontana dalla zona play out. Nel frattempo, la Casolese continua la sua corsa, mentre il Badesse si avvicina a una posizione più tranquilla, dopo aver perso 3-1 in casa contro il Torrita. La classifica si muove, e la corsa ai playoff si fa sempre più interessante.

Ritrova la vittoria dopo tre partite la Chiantigiana, che supera 2-0 il Lucignano grazie alle reti dell'intramontabile Manuel Mugnai e di Milanesi e si porta fuori dalla zona play out, superando il Bettolle, che cede invece 3-1 in trasferta al Torrita: grazie alla doppietta di Veliz Coccolo e alla rete di Rossetti (di Tavanti su rigore il gol della bandiera dei biancorossi) la squadra allenata da mister Palazzini si riporta a cinque punti dagli spareggi promozione. Ennesima sconfitta, infine, per l'Unione Poliziana, che cede 4-0 all'Arezzo e sembra ormai sostanzialmente rassegnata al proprio destino.

