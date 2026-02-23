Il Bettolle conquista una vittoria difficile contro l’Unione Poliziana, grazie a un gol nel finale che evita la sconfitta. La partita si è giocata in trasferta e ha visto entrambe le squadre lottare fino all’ultimo minuto. La Chiantigiana festeggia anche lei, mentre il Casolese resta a secco di punti e il Badesse non riesce a sfruttare questa occasione. La sfida prosegue con molte insidie per le squadre coinvolte.

Vittoria sofferta del Bettolle, che nel Girone E supera 3-2 in trasferta una combattiva Unione Poliziana e si arrampica fuori dalla zona play out. Per gli ospiti sembra tutto facile: Materazzi apre le marcature al 28’, Mostacci (nella foto) raddoppia al 34’ e D’Abbrunzo segna la terza rete poco dopo l’ora di gioco. A quel punto però l’ultima della classifica si risveglia, e in sei minuti Lamarca accorcia le distanze con una doppietta, senza però riuscire a trovare il pareggio. Vittoria anche per la Chiantigiana, che batte 1-0 lo Stia e si avvicina alla zona play off, nella quale non riesce invece a rientrare il Torrita, che non va oltre lo 0-0 con il Marino Mercato Subbiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calcio Prima categoria. Casolese, doloroso stop. Solo il Badesse ne approfittaLa Casolese ha subito una sconfitta pesante contro il Badesse, che ne ha approfittato per allungare in classifica.

Leggi anche: Badesse e Casolese si frenano e il Torrenieri approfitta. Il Pianella batte ed aggancia il Radicondoli. Amiata ok

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bettolle: vittoria sofferta. Esulta anche la Chiantigiana. Casolese ancora sconfitta, ma il Badesse non approfitta.

Chivu esulta dopo Inter-Lecce: 'Vittoria sofferta, ma meritata con cuore e anima'Chivu ha spiegato: Mi aspettavo una partita difficile, perché quando spendi tanto come domenica sera e non riesci magari a raggiungere le tue ambizioni, la mancanza di energie si fa sentire. Sono ... it.blastingnews.com

Bettolle: vittoria sofferta. Esulta anche la Chiantigiana. Casolese ancora sconfitta, ma il Badesse non approfitta x.com

Cuore Azzurro - Sangiovannese. Bon Jovi · It's My Life. Allievi Regionali gir.D di Mister Arcadio #sangiovannese #cuoreazzurro #vittoria #settoregiovanile - facebook.com facebook