La Campania in ‘zona rossa’ per la sicurezza sul lavoro
La Federcepicostruzioni ha sottolineato l’urgenza di intervenire nel settore delle costruzioni in vista della Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, che si celebra domani. La regione Campania si trova attualmente in ‘zona rossa’ per quanto riguarda le condizioni di sicurezza sul lavoro. La richiesta si concentra sulla necessità di adottare misure più efficaci per migliorare la tutela dei lavoratori e prevenire incidenti sul cantiere.
Tempo di lettura: 2 minuti Federcepicostruzioni richiama l’urgenza di una svolta concreta nel settore delle costruzioni in vista della Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro di domani. «Non possiamo accompagnare questa Giornata, anche quest’anno, soltanto con l’ennesimo bollettino di vittime – commenta il presidente nazionale di Federcepicostruzioni, Antonio Lombardi – La sicurezza va resa quotidiana, reale, verificabile». Particolare attenzione merita la Campania, dove il quadro resta motivo di forte allarme. Se sul totale delle denunce il Sud appare complessivamente stabile, la regione segnala uno degli aumenti più marcati degli infortuni in itinere, pari al +14,2% rispetto al 2024, un dato che la colloca tra i peggiori incrementi territoriali del Paese.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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