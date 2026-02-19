Mario Tozzi denuncia l’ignoranza scientifica sui social | Basta con i complottisti da YouTube

Mario Tozzi ha accusato l’ignoranza scientifica diffusa sui social, attribuendola alla presenza di complottisti e fake news. La causa principale, secondo il ricercatore del CNR, è la scarsa attenzione delle persone verso fonti affidabili. Tozzi, noto per aver scritto numerosi libri e condotto programmi televisivi, sottolinea come questa situazione si sia aggravata negli ultimi anni. “Basta con i complottisti da YouTube”, afferma, evidenziando il bisogno di un’educazione più solida. La questione riguarda anche le scelte di chi si informa online ogni giorno.

"Sono 25 anni che faccio divulgazione scientifica scrivendo articoli, libri e conducendo programmi tv in prima serata", scrive Mario Tozzi, Primo Ricercatore del CNR presso l'Istituto di Geologia Ambientale, sui suoi canali social. Tozzi sottolinea il suo impegno professionale e sociale, evidenziando la responsabilità di divulgare tematiche legate alle scienze della Terra e all'ambiente con rigore scientifico e coscienza: "Sempre in scienza e coscienza, senza alcun compiacimento ideologico, pur avendo esplicitato le mie idee e ritenendo un dovere l'impegno ideale, sociale e politico". Il divulgatore lancia un duro monito contro la diffusione di disinformazione scientifica: "Oggi sui social si rivendica il diritto di esprimersi su tematiche complesse solo per averle annusate su internet, anche se l'unico titolo di studio resta il battesimo.