La Buona Stella stasera l’ultima puntata | anticipazioni

Stasera va in onda l’ultima puntata della fiction “La Buona Stella”, con Miriam Dalmazio nel ruolo di investigatrice. La serie, iniziata alcune settimane fa, ha seguito le vicende di un’indagine complessa e intricata. La puntata conclusiva si svolge in un clima di tensione crescente, con alcuni personaggi coinvolti in situazioni decisive. La trasmissione è stata trasmessa nel prime time, coinvolgendo un ampio pubblico.

Questa sera torna la serieLa Buona Stellache vede protagonisti Miriam Dalmazio, Francesco Arca e Filippo Schicchitano. La fiction non ha fatto buoni ascolti ma,la seconda ha mostrato stabilità realizzando: 2.741.000 spettatori pari al 16.9% di share. La storia racconta diSimoneche ha un matrimonio fallito alle spalle, sacrificato sull’altare per cercare di fare invano il calciatore. La poliziottaStella, invece, vuole rimettersi in piedi dopo aver tragicamente perduto l’uomo che amava. A unire i due destini è una borsa piena di soldi cheSimoneruba dalla scena di un crimine di cui è l’unico testimone e su cui proprioStelladeve indagare. Nel quinto episodio, la ricerca della verità spingeStella e Valerio a incontrare una figura decisiva, qualcuno che custodisce dettagli rimasti sepolti per anni e legati al passato di entrambi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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