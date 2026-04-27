Stasera va in onda l'ultima puntata della fiction La Buona Stella su Rai 1, composta da due episodi che chiudono la stagione. La narrazione si concentra su Simone, che si trova di fronte a un sacrificio imminente, mentre Stella e Valerio cercano di raggiungerlo prima che gli inseguitori lo raggiungano. La puntata finale conclude la storia con eventi che coinvolgono i personaggi principali e le loro decisioni.

Stasera il finale de La Buona Stella, la fiction di Rai 1 giunge al termine della stagione Stasera, lunedì 27 aprile 2026, va in onda l'ultima puntata della fiction La Buona Stella in onda su Rai 1: scopriamo le anticipazioni dei due episodi conclusivi della serie. Le vicende di Simone, in fu.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Anticipazioni La Buona Stella, ultima puntata stasera: Simone pronto al sacrificio, Stella e Valerio lo raggiungono prima degli inseguitori?

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La Buona Stella ultima puntata: anticipazioniStasera su Rai 1 l'ultima puntata di La Buona Stella. Simone si sacrifica, Stella e Valerio scoprono i corpi di Ezio e Bruno. Anticipazioni. newscinema.it

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