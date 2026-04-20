La Buona Stella anticipazioni ultima puntata di lunedì 27 aprile 2026

Lunedì 27 aprile 2026 andrà in onda l’ultima puntata de La Buona Stella, una serie trasmessa su Rai 1. La narrazione segue una caccia movimentata che si svolge lungo le coste calabresi, coinvolgendo le località di Crotone, Capo Rizzuto, Cutro, Botricello e Lamezia Terme. La produzione è diretta da Luca Brignone e vede la partecipazione di Rai Fiction e Paypermoon. La serie è stata trasmessa in prima serata durante tre puntate.

© Reggi & Spizzichino Communication Tre prime serate, dirette da Luca Brignone per Rai Fiction e Paypermoon, portano su Rai 1 La Buona Stella, una caccia rocambolesca che si snoda lungo le coste della Calabria, toccando Crotone, l’isola di Capo Rizzuto, Cutro, Botricello e Lamezia Terme. La fuga di un uomo diventa per lui e per chi lo insegue anche una travagliata ricerca di se stessi e della consapevolezza che da soli non ci si salva. A seguire tutte le anticipazioni, episodio per episodio La Buona Stella, anticipazioni terza e ultima puntata di lunedì 27 aprile 2026. 1×05 Le strane coppie: Stella e Valerio interrogano un testimone legato al passato di entrambi.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Buona Stella, anticipazioni ultima puntata di lunedì 27 aprile 2026 Notizie correlate Leggi anche: La Buona Stella, anticipazioni seconda puntata di lunedì 20 aprile 2026 La Preside, anticipazioni ultima puntata di lunedì 2 febbraio 2026Luisa Ranieri è La Preside nella nuova fiction di Rai 1, in onda in prima serata da lunedì 12 gennaio 2026. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La buona Stella: la trama del terzo e del quarto episodio; La buona stella, le anticipazioni della prossima puntata in onda lunedì 20 aprile: Stella sempre più vicina alla verità; La buona stella, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni; La buona stella, anticipazioni prossime puntate: cosa succederà nel terzo e quarto episodio. La buona Stella: anticipazioni del secondo episodio, trama e cosa aspettarsi oggi su Rai 1Scopri le anticipazioni del secondo episodio di La buona Stella: trama, fuga di Simone, indagini di Stella e cosa accadrà nella puntata su Rai 1. leichic.it La buona stella, le anticipazioni degli episodi finali in onda lunedì prossimo 27 aprile: la resa dei contiArriva al suo momento decisivo La buona stella, la fiction di Rai Fiction prodotta insieme a Paypermoon Italia e diretta da Luca Brignone, in onda lunedì 27 apile in ... ilmattino.it Quale fiction state guardando ora La Buona Stella su Rai 1 o I Cesaroni su Canale 5 Siamo curiosi di sapere la vostra scelta in questo nuovo scontro tra fiction Rai e Mediaset - facebook.com facebook Stella si avvicina sempre più alla verità sulla morte del collega Cairo e dell'amato Paolo x.com