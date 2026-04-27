La buona stella | stasera in tv il gran finale | le anticipazioni

Stasera va in onda il finale della serie televisiva prodotta da Rai Fiction e Paypermoon Italia, diretta da Luca. La produzione ha raggiunto la conclusione della stagione con un episodio che chiude la trama principale. La serie, molto seguita dal pubblico, ha accompagnato gli spettatori nelle ultime settimane con vari colpi di scena e sviluppi narrativi. La puntata finale sarà trasmessa in prima serata, dando così conclusione alla storia raccontata.

La buona stella è arrivata alla fine. La serie di Rai Fiction e Paypermoon Italia, diretta da Luca Brignone, ci saluta con la terza e ultima puntata di un racconto che ha mescolato con misura inseguimenti mozzafiato, ferite del passato e personaggi costruiti con una complessità non così scontata per la serialità italiana. Da una parte Simone ( Filippo Scicchitano ), ex calciatore mancato che ha rubato una borsa di soldi sulla scena di un crimine convinto di poter finalmente fare qualcosa di buono per la sua famiglia. Dall’altra Stella ( Miriam Dalmazio ), poliziotta ribelle che indaga su quel crimine portandosi addosso un dolore che non ha mai smaltito davvero.🔗 Leggi su Amica.it

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