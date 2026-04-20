Ecco la guida ai programmi televisivi in onda questa sera, lunedì 20 aprile 2026. Tra le proposte, ci sono la serie italiana “I Cesaroni”, il film “La buona stella” e l’episodio di “The Floor”. La programmazione include anche altri titoli e approfondimenti sui contenuti trasmessi, offrendo una panoramica completa delle scelte disponibili per il pubblico questa sera.

Scopriamo che cosa vedere in tv stasera, lunedì 20 aprile 2026, con la guida completa ai programmi de3lla prima serata e le anticipazioni. Il palinsesto è ricco e variegato, capace di soddisfare gusti molto diversi: dalle serie italiane ai programmi d’inchiesta, dai game show ai film d’azione. Su Canale 5 ritornano 'I Cesaroni', mentre Rai 1 ribatte con 'La buona stella'. Ecco la programmazione nel dettaglio. Programmi in tv stasera, 20 aprile 2026, con le anticipazioni Rai 1 – 21:30 La buona stella – Stagione 1, Episodio 3 – “Simonsays” La fiction di Rai 1 prosegue con un nuovo episodio che promette colpi di scena e sviluppi emotivi importanti.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Che cosa vedere in tv stasera, i programmi del 20 aprile 2026 e le anticipazioni: da 'I Cesaroni' a 'La buona stella' a 'The Floor'

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