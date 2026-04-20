La buona stella | le anticipazioni della seconda puntata stasera su Rai 1 e RaiPlay

Continua la fuga di Simone, nella seconda puntata de La buona stella, ma quando la situazione si farà presto troppo pericolosa per la piccola Giada, Alessia sarà costretta a fare qualcosa che non avrebbe mai immaginato Non è andata benissimo una settimana fa a La buona stella, la nuova fiction RAI con Miriam Dalmazio e Francesco Arca. Il compito di contrastare l'atteso ritorno de I Cesaroni, d'altronde, non era cosa facile. La serie, dunque, potrà riprovarci stasera su Rai 1 in prima serata, sperando che la seconda puntata racimoli più dei 2,7 milioni della prima. Le anticipazioni della puntata di lunedì 20 aprile Simone (Filippo Scicchitano) riesce a rubare un camper, sul quale si mette in viaggio assieme ad Alessia e Giada.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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