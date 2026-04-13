. Questa sera, lunedì 13 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata de La Buona Stella, la nuova serie tv in tre serate diretta da Luca Brignone. Tra gli interpreti, Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano e Francesco Arca. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nel primo episodio, in onda stasera, Simone, dopo una visita dal medico sportivo, si convince di avere un tumore al cervello. Più tardi, quello stesso giorno, è testimone di una violenta sparatoria di cui rimane l’unico superstite. Sulla scena del crimine trova una borsa piena di soldi e la prende: finalmente potrà fare qualcosa per la sua famiglia.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La Buona Stella: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

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