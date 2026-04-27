La battaglia per il vero cibo italiano parte dal Brennero | imprenditori locali in presidio

Da forlitoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di imprenditori locali si è radunato al Brennero per protestare contro le problematiche legate alla produzione e alla distribuzione del cibo italiano. Durante l’evento, alcuni rappresentanti hanno sottolineato come le tensioni nel settore abbiano ripercussioni sui produttori e sulla qualità dei prodotti disponibili ai consumatori. La richiesta principale riguarda la tutela della produzione nazionale e la sostenibilità del settore agroalimentare.

“Abbiamo bisogno della pace. A pagare il conto della guerra sono sempre i contadini e la salute dei cittadini consumatori”. È questo il messaggio con cui Coldiretti torna al Brennero lunedì 27 aprile, a partire dalle 7.30 (fino alle 17), per una grande manifestazione nazionale con 10mila soci.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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