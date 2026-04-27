La battaglia per il vero cibo italiano parte dal Brennero | imprenditori locali in presidio

Un gruppo di imprenditori locali si è radunato al Brennero per protestare contro le problematiche legate alla produzione e alla distribuzione del cibo italiano. Durante l’evento, alcuni rappresentanti hanno sottolineato come le tensioni nel settore abbiano ripercussioni sui produttori e sulla qualità dei prodotti disponibili ai consumatori. La richiesta principale riguarda la tutela della produzione nazionale e la sostenibilità del settore agroalimentare.

“Abbiamo bisogno della pace. A pagare il conto della guerra sono sempre i contadini e la salute dei cittadini consumatori”. È questo il messaggio con cui Coldiretti torna al Brennero lunedì 27 aprile, a partire dalle 7.30 (fino alle 17), per una grande manifestazione nazionale con 10mila soci.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cibo, costi e guerra: la protesta Coldiretti al Brennero con 100 imprenditori agricoli riminesi Leggi anche: Roma, conferito dal Municipio I il Premio Presidio Culturale Italiano a Luciana Romoli Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fermiamo il falso cibo italiano: al Brennero torna la battaglia contro il Fake in Italy; Coldiretti in difesa del Made in Italy: 500 gli agricoltori marchigiani in partenza per il Brennero. Ecco il perchè; Brennero, l’Italia davanti alla Corte Ue. Sentenza entro fine anno; Coldiretti, 10mila agricoltori al Brennero per modifica del codice doganale. Brennero: la protesta degli agricoltori contro la crisi e il cibo fakeAnche Coldiretti Abruzzo partecipa alla protesta degli agricoltori al Brennero: contro la crisi e il cibo fake che viene dall'estero ... rete8.it Diecimila agricoltori al Brennero in difesa del made in Italy. Numerosa la delegazione venetaGrande manifestazione di Coldiretti che contesta il codice doganale europeo e chiede tutele contro il rincaro dei prezzi legati alla guerra in Medio Oriente ... rainews.it Coldiretti Cuneo al Brennero contro il falso Made in Italy - facebook.com facebook Domani con 10mila agricoltori al #Brennero per chiedere la modifica del codice doganale x.com