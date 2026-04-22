Roma conferito dal Municipio I il Premio Presidio Culturale Italiano a Luciana Romoli

Oggi si è svolta nella sede della presidenza del Municipio I di Roma la cerimonia di consegna del Premio Presidio Culturale Italiano. Il riconoscimento è stato assegnato a Luciana Romoli. La premiazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e personalità del settore culturale. La cerimonia si è conclusa con un momento di confronto tra i partecipanti.

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - Si è svolta oggi nella sede della presidenza del Municipio I Roma Centro di via Petroselli, la cerimonia di conferimento del Premio Presidio Culturale Italiano, in riconoscimento dell'impegno istituzionale nella promozione della memoria storica e dei valori antifascisti, che è stato conferito a Luciana Romoli. La storia della "Partigiana Luce" è profondamente intrecciata con quella della città di Roma, che ha fatto da sfondo alla sua infanzia segnata dalla guerra e alla sua precoce scelta di campo: quella "dalla parte giusta della storia". Già a otto anni si oppose all'ingiustizia rifiutando l'esclusione di una compagna ebrea dalla scuola fascista.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Roma, conferito dal Municipio I il Premio Presidio Culturale Italiano a Luciana Romoli Notizie correlate La Festa della Lettura 2026 trasforma il Municipio II di Roma in un grande laboratorio culturaleTre mesi di incontri, libri, spettacoli e riflessioni per trasformare il Municipio II in un grande laboratorio culturale diffuso.