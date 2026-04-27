Cibo costi e guerra | la protesta Coldiretti al Brennero con 100 imprenditori agricoli riminesi

Da riminitoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di circa cento imprenditori agricoli della provincia di Rimini ha organizzato una protesta al confine del Brennero, evidenziando le difficoltà legate ai costi del cibo e alle conseguenze della guerra. Durante l’evento, alcuni tra loro hanno dichiarato che i contadini e i consumatori sono i soggetti più colpiti dall’attuale situazione internazionale, sottolineando la necessità di pace. La manifestazione si è svolta in un momento di crescente attenzione alle questioni agricole e di sostenibilità.

“Abbiamo bisogno della pace. A pagare il conto della guerra sono sempre i contadini e la salute dei cittadini consumatori”. È questo il messaggio con cui Coldiretti torna al Brennero lunedì, 27 aprile, a partire dalle ore 7,30 (fino alle 17), per una grande manifestazione nazionale con 10 mila.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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