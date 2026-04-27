Cibo costi e guerra | la protesta Coldiretti al Brennero con 100 imprenditori agricoli riminesi

Un gruppo di circa cento imprenditori agricoli della provincia di Rimini ha organizzato una protesta al confine del Brennero, evidenziando le difficoltà legate ai costi del cibo e alle conseguenze della guerra. Durante l’evento, alcuni tra loro hanno dichiarato che i contadini e i consumatori sono i soggetti più colpiti dall’attuale situazione internazionale, sottolineando la necessità di pace. La manifestazione si è svolta in un momento di crescente attenzione alle questioni agricole e di sostenibilità.

“Abbiamo bisogno della pace. A pagare il conto della guerra sono sempre i contadini e la salute dei cittadini consumatori”. È questo il messaggio con cui Coldiretti torna al Brennero lunedì, 27 aprile, a partire dalle ore 7,30 (fino alle 17), per una grande manifestazione nazionale con 10 mila.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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