Malagò beffato per un voto | non entra nel board del Cio

Giovanni Malagò non entra nel consiglio esecutivo del Cio. Dopo il voto, l’ex presidente del Coni e leader della Fondazione Milano-Cortina si deve accontentare di restare solo a metà percorso. La sua candidatura è stata bocciata, lasciandolo a bocca asciutta in un’elezione che ha visto altri favoriti prevalere.

Giovanni Malagò, ex presidente del Coni e attuale membro del Cio, nonché numero uno della Fondazione Milano-Cortina, non è stato eletto nel consiglio esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale. Malagò è stato superato di misura al ballottaggio dal cileno Neven Ilic, presidente dell’Organizzazione Sportiva Panamericana: nella prima votazione, a cui hanno partecipato 98 membri avevano ottenuto 48 voti a testa (con due astensioni). Si tratta di una doppia beffa per il manager italiano, visto che l’elezione (a scrutinio segreto) si è svolta a Milano – dove è in corso la 145esima assemblea del Cio -, sede dei Giochi Olimpici invernali alle porte. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Approfondimenti su Giovanni Malagò

Ultime notizie su Giovanni Malagò

