Commercialisti | la Basilicata guida il futuro nel Consiglio nazionale
Il 15 aprile scorso, si è svolta l’elezione di Eustachio Quintano nel Consiglio nazionale dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili. La regione della Basilicata ha così conquistato un posto nel massimo organismo professionale, rafforzando la propria presenza nel settore. La sua partecipazione rappresenta un passo importante per la rappresentanza degli esperti contabili in Italia.
La Basilicata rientra con decisione nel dibattito professionale di alto livello dopo l’elezione, avvenuta lo scorso 15 aprile, di Eustachio Quintano nel Consiglio nazionale dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili. Il professionista nato a Matera nel 1957 rappresenta l’unico esponente lucano approdato alla guida nazionale della categoria, segnando un ritorno significativo del territorio nei vertici decisionali del settore. Il peso di una conferma territoriale. L’esito delle consultazioni vede la lista denominata Direzione chiara ottenere un consenso molto ampio, attestandosi su una quota di preferenze pari al 70% a livello nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Elezioni Consiglio Nazionale Commercialisti, Giordano: "Ripartiamo dal territorio"I pilastri del programma sono dignità costituzionale, servizi concreti, attenzione ai giovani, rigore nella gestione delle risorse Una nuova...
La docente Di Baldassarre della d'Annunzio nominata nel consiglio scientifico del Consiglio nazionale delle ricercheLa professoressa Angela Di Baldassarre, docente ordinario di Anatomia Umana presso il dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento...
Aggiornamenti e dibattiti
Argomenti più discussi: Commercialisti, Elbano de Nuccio riconfermato alla guida della categoria: è il primo presidente eletto per un secondo mandato; Commercialisti, Elbano de Nuccio confermato alla presidenza nazionale.
Commercialisti: il materano Eustachio Quintano eletto nel Consiglio nazionaleCon l'elezione di Eustachio Quintano, la Basilicata conquista un posto nel Consiglio nazionale dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, tornando protagonista nel panorama professio ... ansa.it
Commercialisti, a giorni la proclazione del presidente de NuccioElbano de Nuccio, presidente uscente del Consiglio nazionale dei commercialisti, è stato riconfermato alla guida della categoria professionale nelle elezioni dei 15 aprile: la lista da lui guidata, ha ... ansa.it
PROCESSO TRIBUTARIO, A PAOLA CONFRONTO TRA PROFESSIONISTI: GRANDE PARTECIPAZIONE Commercialisti e avvocati insieme: “Non siamo in competizione, ma alleati del contribuente” - facebook.com facebook