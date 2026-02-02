La procura chiude le indagini sull' assassinio di Martina Carbonaro | contestati i futili motivi

La procura di Napoli Nord ha concluso le indagini sull’omicidio di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa ad Afragola lo scorso 26 maggio. L’ex fidanzato, Alessio Tucci, di 19 anni, è accusato di averla colpita con futili motivi. Ora si aspetta l’udienza e eventuali provvedimenti.

La procura di Napoli Nord ha chiuso le indagini sull'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola, in provincia di Napoli, il 26 maggio 2025 dall'ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni. Al giovane, reo confesso, gli inquirenti, al termine di indagini coordinate dall' ufficio inquirente diretto dal neo procuratore Domenico Airoma, si contesta l' omicidio volontario pluriaggravato. Vengono contestate le aggravanti perché la vittima era minorenne, perché l'omicidio è stato commesso ai danni di una persona con la quale l'omicida aveva avuto una relazione e perché aveva approfittato del fatto che il luogo dove è avvenuto era abbandonato e quindi la vittima non poteva chiedere aiuto.🔗 Leggi su Napolitoday.it

