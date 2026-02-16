Hinterland Trevigiano nel mirino dei ladri | furti seriali in sette comuni indagini a tappeto

Una serie di furti ha colpito sette comuni dell’hinterland trevigiano durante il weekend di San Valentino, spingendo le forze dell’ordine a intensificare le indagini. I carabinieri stanno cercando una banda di ladri che agisce in modo organizzato, spesso spostandosi tra le diverse città per evitare i controlli. Nei quartieri più colpiti, i residenti si sono ritrovati a denunciare furti nelle abitazioni e nei negozi, mentre le forze dell’ordine monitorano attentamente le telecamere di sorveglianza e raccolgono testimonianze. La polizia sta lavorando per identificare i responsabili e fermarli

Hinterland Trevigiano Sotto Assedio: Una Banda di Trasfertisti nel Mirino dei Carabinieri. Un'ondata di furti ha sconvolto l'hinterland trevigiano nel fine settimana di San Valentino, lasciando residenti allarmati e le forze dell'ordine impegnate in una caccia a una banda di presunti trasfertisti. Colpi rapidi e mirati sono stati segnalati in sette comuni della provincia – Preganziol, Zero Branco, Badoere, Mogliano, Roncade, San Trovaso e Lanzago di Silea – mettendo in luce una crescente vulnerabilità del territorio. Le indagini dei carabinieri sono in corso per identificare i responsabili e garantire la sicurezza dei cittadini. Ladri in casa, caccia alla banda di trasfertisti che assalta l'hinterland: razzie in sette paesiTREVISO - È caccia alla banda dei trasfertisti che nel fine settimana di San Valentino hanno colpito senza sosta nell'hinterland trevigiano. Monili d'oro spariti da ... ilgazzettino.it