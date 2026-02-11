Luis Enrique ha aggiornato sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia, che torna a essere disponibile dopo un periodo di incertezza. L’attaccante georgiano, ex Napoli, sembra pronto a tornare in campo e il suo futuro al Psg si fa più chiaro. La notizia arriva in un momento cruciale della stagione, riaccendendo le speranze dei tifosi e dando nuova energia alla squadra.

Una notizia che rianima l’inerzia di una stagione votata all’agonismo europeo: la piena disponibilità di Khvicha Kvaratskhelia riacquista fiducia e dinamismo nel Paris Saint-Germain. L’esito del recupero è stato certificato dallo staff tecnico e medico, con l’esterno georgiano nuovamente pronto a fornire profondità, accelerazioni e imprevedibilità all’attacco. In un momento cruciale del calendario, la conferma del rientro definisce nuove possibilità per la squadra in chiave Champions League e competizioni nazionali. Il numero 77 è tornato a pieno regime e la sua presenza in campo modifica immediatamente le opzioni tattiche del reparto avanzato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Kvaratskhelia, Luis Enrique svela le sue condizioni: come sta l'ex Napoli e cosa si sa sul suo futuro al Psg

