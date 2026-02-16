Lisa Vittozzi oro nel biathlon | Ho scritto la storia di me stessa Lo dedico a mio nonno era con me in ogni spinta di bastoncino
Lisa Vittozzi ha vinto l’oro nel biathlon ad Anterselva, dedicando la vittoria al nonno, che era presente con lei in ogni spinta di bastoncino. La campionessa ha raccontato di aver scritto la sua storia personale in questa gara, mostrando come il legame con la famiglia possa dare forza anche nei momenti più intensi. Dopo aver tagliato il traguardo, il suo respiro affannato tradiva l’adrenalina di un risultato che ricorderà a lungo.
ANTERSELVA (BOLZANO) - Il traguardo è stato superato, ma il respiro è ancora corto. Non per la fatica dei chilometri sugli sci, ma per l'onda d'urto di un'emozione che Lisa Vittozzi ha inseguito per tutta una carriera. In una giornata storica per lo sport friulano e italiano, Lisa si è presa tutto: il tetto del mondo, il gradino più alto del podio e il riscatto definitivo. Partiamo dalla fine. Cosa ha provato negli ultimi duemila metri, sapendo di andare incontro all'appuntamento con la storia? «È inspiegabile. Non riesco a trovare le parole giuste per descrivere le sensazioni di quegli ultimi due chilometri: è stato un sogno assoluto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Vittozzi: "È stato un viaggio difficile, ma ci ho sempre creduto. Dedico l'oro a mio nonno"
Vittozzi ha vinto l’oro nell’inseguimento 10 km alle Olimpiadi, dopo un anno difficile e molto impegnativo.
Lisa Vittozzi vince uno storico oro nel biathlon alle Olimpiadi Invernali: non era mai successo
Lisa Vittozzi ha conquistato l’oro nel biathlon alle Olimpiadi Invernali, portando a casa il primo oro italiano in questa disciplina.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
