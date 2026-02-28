Lukaku piange | Perdere papà come l’ho perso io Prima del Napoli ero morto il Napoli mi ha dato tanto

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha parlato dopo la vittoria contro il Verona, sottolineando come il suo passato personale abbia influenzato il suo percorso. Durante l’intervista a Dazn, ha condiviso momenti di grande emozione, ricordando la perdita del padre e spiegando quanto il Napoli abbia contribuito al suo recupero. Lukaku ha anche espresso il suo rammarico per aver perso il padre prima di questa stagione.

A Dazn: "Prima di arrivare a Napoli ero morto. L'anno scorso abbiamo fatto qualcosa di bello, quest'anno è difficile per noi, però dobbiamo guardare avanti" Dc Napoli 31012026 - campionato di calcio serie A Napoli-Fiorentina foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: Romelu Lukaku Romelu Lukaku, l’attaccante del Napoli che oggi è entrato e portato gli azzurri alla vittoria contro il Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn “Gol pesantissimo però sono contento per la squadra. Abbiamo fatto un bel lavoro, però peccato per il gol che abbiamo preso. Ora abbiamo portato a casa la vittoria e dobbiamo guardare avanti” Leggi anche: Santo Lukaku martire: il dio del calcio ha deciso così. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lukaku piange: “Perdere papà come l’ho perso io. Prima del Napoli ero morto, il Napoli mi ha dato tanto” Hellas Verona-Napoli 1-2, Lukaku in lacrime: «Prima di Napoli ero morto. Perdere mio padre è stato un brutto colpo»Scatto Champions per il Napoli dopo il 2-1 inferto poco fa in trasferta all’Hellas Verona nell’anticipo del Bentegodi della 27esima di campionato. Leggi anche: Lukaku commosso: “Dopo la morte di mio padre vado avanti per mia figlia e il Napoli che mi ha dato tanto”