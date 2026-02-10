Massimo Gramellini racconta di aver sempre desiderato una famiglia, un sogno che si era portato dietro fin da bambino. Ora, a 58 anni, diventa padre e dice di sentirsi più paziente e felice. Mentre si prepara a portare in scena lo spettacolo teatrale

Che cos'è l'educazione sentimentale? «Adesso la chiamano sessuo-affettiva, evidentemente perché “sentimentale” sembrava una cosa troppo aleatoria e poco materiale. Faccio la Posta del Cuore da 28 anni, per un certo periodo anche su Vanity Fair, e quello che mi ha insegnato questa esperienza è che i sentimenti sono molteplici: educarsi a conoscere meglio sé stessi ed essere più consapevoli di quello che si vive è fondamentale. Invece tendiamo da un lato a rimuovere quello che ci accade e dall'altro ad avere delle reazioni incontrollate, impulsive. Platone diceva, però, che l'amore è un incrocio fra la follia e l'autocontrollo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Massimo Gramellini: «Per tutta la vita volevo una famiglia, avendola persa quando ero molto piccolo: adesso sono felice. Diventare padre a 58 anni mi ha dato una pazienza che prima non avrei avuto»

Approfondimenti su Massimo Gramellini

Felice, 60 anni, ha ricevuto un trapianto di reni 40 anni fa.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Massimo Gramellini

Argomenti discussi: Massimo Gramellini: Per tutta la vita volevo una famiglia, avendola persa quando ero molto piccolo: adesso sono felice. Diventare padre a 58 anni mi ha dato una pazienza che prima non avrei avuto; Traditore a chi; La cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, l'editoriale di Massimo Gramellini; Gramellini sulle gaffe dei telecronisti Rai alla cerimonia di apertura: Rossini, Verdi e Bianchini, viva l'Italia dei fratellini.

Massimo Gramellini: «Per tutta la vita volevo una famiglia, avendola persa quando ero molto piccolo: adesso sono felice. Diventare padre a 58 anni mi ha dato una pazienza che ...Mentre si prepara a salire sul palco con lo spettacolo teatrale L'ora di educazione sentimentale, scritto insieme alla moglie Simona Sparaco, il giornalista e scrittore racconta la sua educazione sent ... vanityfair.it

Gramellini sulle gaffe dei telecronisti Rai alla cerimonia di apertura: Rossini, Verdi e Bianchini, viva l'Italia dei fratelliniMi è veramente piaciuto Paolo Petrecca quando ha detto che il Kazakistan ha solo 4 atleti di cui 7 nello sci di fondo, ha ironizzato il torinese ... torinotoday.it

L'intervento di Massimo Gramellini sulle gaffes del telecronista della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi facebook

#inaltreparole La cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, l'editoriale di Massimo Gramellini x.com