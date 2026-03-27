Maverick Vinales a rischio | KTM sospende contratto per il MotoGP 2027

KTM ha deciso di sospendere il contratto con Maverick Vinales, impedendo al pilota di partecipare al campionato di MotoGP previsto per il 2027. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla casa motociclistica, che ha interrotto il rapporto contrattuale. La mossa riguarda esclusivamente la partecipazione del pilota nelle gare future, senza ulteriori dettagli sulle cause o sui possibili sviluppi.

"> Il Futuro di Maverick Vinales nel MotoGP a Rischio. Maverick Vinales, pilota noto per il suo talento, si trova attualmente in una posizione precaria in vista del campionato 2027 di MotoGP. KTM non ha ancora preso una decisione definitiva sulla sua promozione nel team principale, nonostante la necessità di un sostituto per Brad Binder il prossimo anno. La strategia iniziale di KTM prevedeva la promozione di Vinales, ma un avvio di stagione deludente ha messo in discussione queste aspettative. Attualmente, Vinales è uno dei soli tre piloti a tempo pieno a non aver ancora totalizzato punti in questa stagione, segnando un avvio particolarmente difficile. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Maverick Vinales a rischio: KTM sospende contratto per il MotoGP 2027. Articoli correlati KTM rinvia l’ingaggio di Maverick Vinales mentre Brad Binder riceve una seconda opportunità.KTM rinvia l’ingaggio di Maverick Vinales mentre Brad Binder riceve una seconda opportunità. Leggi anche: Alex Marquez spinge KTM a presentare un’offerta doppia per il contratto del 2027. Approfondimenti e contenuti su Maverick Vinales Temi più discussi: MotoGP - Maverick Viñales sta nascondendo un infortunio più grave? La KTM è già sotto pressione; MotoGP | Inizio da incubo per Viñales: rinnovo congelato e addio a Lorenzo dopo due gare?; Maverick Viñales affronta una prova cruciale ad Austin: un infortunio alla spalla metterà a rischio la sua stagione?; KTM rinvia l'ingaggio di Maverick Vinales mentre Brad Binder riceve una seconda opportunità. Bastianini e Vinales in KTM: le news in MotoGP in vista del 2025Maverick Vinales lascia l'Aprilia e approda nel Gruppo Pierer Mobility, che quest'anno gareggia sotto la sponsorizzazione di GasGas ma che il prossimo anno metterà in pista quattro moto arancioni ... sport.sky.it Maverick Vinales salta il week end della MotoGP ad Austin: Non è sereno dopo la morte del cuginoMaverick Vinales ha deciso di prendersi una pausa dalla MotoGP dopo la morte del giovanissimo cugino Dean Berta Vinales deceduto a 15 anni in seguito ad un incidente durante una gara di SuperSport a ... fanpage.it Secondo Motorsport.com, Maverick Vinales starebbe valutando di girare venerdì ad Austin per poi scegliere se proseguire con il weekend oppure fermarsi per recuperare dall'infortunio alla spalla, rimediato lo scorso anno al Sachsenring. Infatti per il round su - facebook.com facebook #MotoGP | La collaborazione tra Maverick Vinales e Jorge Lorenzo si è già raffreddata x.com