KTM rinvia l’ingaggio di Maverick Vinales mentre Brad Binder riceve una seconda opportunità

KTM ha annunciato il rinvio dell’ingaggio di Maverick Vinales e ha deciso di concedere una seconda opportunità a Brad Binder. La decisione riguarda la composizione della squadra per la stagione 2027, lasciando in sospeso i piani per il prossimo futuro. La situazione riguarda quindi le scelte di formazione della squadra e le relative strategie di ingaggio.

"> KTM e il futuro incerto della line-up per il 2027. KTM si trova in una situazione di riflessione riguardo la sua line-up per il 2027, un cambiamento che potrebbe offrire una nuova opportunità a Brad Binder. Dopo un avvio difficile della stagione 2026, le recenti dichiarazioni di Pit Beirer suggeriscono una certa insicurezza nel mantenere Pedro Acosta nel team. Nonostante l’ottimo inizio di Acosta, il mercato dei piloti MotoGP sta evolvendo rapidamente, e KTM si è vista costretta a prendere decisioni strategiche. Alex Marquez è già inserito nel futuro dell’azienda, proveniente da Gresini, mentre c’erano aspettative elevate per Maverick Vinales, che avrebbe dovuto lasciare il team Tech3 per unirsi alla squadra principale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - KTM rinvia l’ingaggio di Maverick Vinales mentre Brad Binder riceve una seconda opportunità. Articoli correlati Leggi anche: Brad Binder spera che la simulazione gomme KTM sia precisa per il Gran Premio del Brasile. Leggi anche: Brad Binder esalta il potenziale della nuova moto KTM per il MotoGP 2027. Tutti gli aggiornamenti su Maverick Vinales Argomenti discussi: MotoGP - Maverick Viñales sta nascondendo un infortunio più grave? La KTM è già sotto pressione. KTM rinvia l’ingaggio di Maverick Vinales mentre Brad Binder riceve una seconda opportunità.KTM si trova in una situazione di riflessione riguardo la sua line-up per il 2027, un cambiamento che potrebbe offrire una nuova opportunità a Brad Binder. Dopo un avvio difficile della stagione 2026, ... napolipiu.com MotoGP | Vinales risente dell'infortunio alla spalla e venerdì ad Austin deciderà se fermarsiMaverick Vinales soffre di un grave infortunio alla spalla sinistra dal luglio dello scorso anno, che lo ha costretto a partecipare ad intermittenza alle gare. Lo spagnolo si sottoporrà ad un test ven ... msn.com